Відома російська прима-балерина Анастасія Волочкова похвалилася своїм відпочинком

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Знаменитість розповіла, що незважаючи на те, що ще тільки п'ятниця, вона вирішила, що пора починати вихідні. З самого ранку вона пішла в баню.

Фото, яке Волочкова показала в мережі, мабуть демонструє її стан після банних процедур. Балерина розвалилася на дивані, витягнувши ноги.

На ній одягнений короткий світлий халат з капюшоном. Вбрання задралося, ледь не засвітивши зайвого.

«Сьогодні я вирішила зробити вихідним! І почала його з домашньої російської лазні», - написала балерина.

Зазначимо, коментарі під постом традиційно відключені, тому, думка передплатників Волочкової з приводу її відпочинку та зовнішнього вигляду дізнатися не вийде.

Зазначимо, Анастасія Волочкова є однією з п'ятіркою великих любительок лазні серед знаменитостей. Вона часто фотографується на полицях, прикриваючись одним віником або в шпагаті.

"Контраст крижаний і гарячої купелів - це краще відновлення м'язів", - вважає балерина.

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