Известная российская прима-балерина Анастасия Волочкова похвасталась своим отдыхом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Знаменитость рассказала, что несмотря на то, что еще только пятница, она решила, что пора начинать выходные. С самого утра она отправилась в баню.

Фото, которое Волочкова показала в сети, видимо демонстрирует ее состояние после банных процедур. Балерина развалилась на диване и вытянула ноги.

На ней одет короткий светлый халат с капюшоном. Одеяние задралось, едва не засветив лишнего.

«Сегодняшний день я решила сделать выходным! И начала его с домашней русской бани», - написала балерина.

Отметим, комментарии под постом традиционно отключены, поэтому, мнение подписчиков Волочковой по поводу ее отдыха и внешнего вида узнать не получится.

Отметим, Анастасия Волочкова является одной из саміх больших любительниц бани среди знаменитостей. Она часто фотографируется на полках, прикрываясь одним веником или в шпагате.

"Контраст ледяной и горячей купелей - это лучшее восстановление мышц", - считает балерина.

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