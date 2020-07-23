Известная балерина Анастасия Волочкова после смены имиджа удивила уставшим видом
Вчера, как известно, Волочкова оказалась в суде, где устроила разбирательства по поводу скандального происшествия в Дивеево. По итогу Анастасию должны были оштрафовать на 20 тысяч рублей.
Так, во время поездки балерины в монастырь в селе Дивеево Нижегородской области произошел скандал. Населенный пункт был закрыт на карантин из-за угрозы распространения вируса, но звезда проигнорировала запрет и оказалась на территории монастыря.
Суд признал Анастасию виновной по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Анастасия была крайне возмущена ситуацией, ведь она якобы была невиновна и даже оказалась на самоизоляции после посещения монастыря. В суде Анастасию буквально перекосило от злости:
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«Вот вам и двойные стандарты. Как ловко перевернули ситуацию! Я ехала помолиться в место, где никто не предупредил о внегласно существующем карантине, и я оказалась крайней, а еще и представляющей угрозу для общества… А на самом деле, это это я оказалась в эпицентре опасности! И приехав домой, я вынуждена была провести 2 недели на самоизоляции».
Под новым фото – домашним селфи с усталым лицом – Анастасия отметила свое недовольство по итогам суда:
«Вот и мы ссылки присели...,Дивеево и губернатор рулят! Но не в пользу людей!!!», - написала Анастасия с выражением недовольства на лице.
Также ранее в специальном ролике балерина похвасталась несколькими упражнениями и частью занятия, во время которого она в черно-синем спортивном костюме расхаживала со стороны в сторону. Также Анастасия отметила, чем именно занималась в видео:
«Небольшое видео селфи с репетиции.🩰 Диагональ. Пируэты.💃 Быстро и непринужденно😊», - написала Анастасия.
Пользователи сети тут же ответили:
«Непринуждённо, ага, сто потов сошли 🤣», «Пересмотрите видео , Вас в конце каждого пируэта заваливает вправо», «По моему, она в прыжке уснула😂😂😂», «Если честно и без обид.. Вы с Дианой Вишневой одногодки, но разница у вас колоссальная. Правда заканчивайте, станьте педагогом, если не хочется заканчивать с балетом, но не нужно себя на посмешиле выставлять», «Анастасия, не позорьтесь», «Наконец то красные подштанники сняла😮😮😮», «Одинокая бабенция ...», «Балерина на пенсии развлекается. Павлова и Плисетская отдыхают... 😆😆😆».
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