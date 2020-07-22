Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как тренируется в зале, но крупно опозорилась

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда поделилась очередным роликом с тренировки, в котором она похвасталась своими занятиями. При этом Анастасия впервые за долгое время открыла комментарии и пользователи сети буквально засыпали ее гневной критикой.

В своем ролике балерина похвасталась несколкьими упражнениями и частью занятия, во время которого она в черно-синем спортивном костюме расхаживала со стороны в сторону. Также Анастасия отметила, чем именно занималась в видео:

«Небольшое видео селфи с репетиции.🩰 Диагональ. Пируэты.💃 Быстро и непринужденно😊», - написала Анастасия.

Пользователи сети тут же ответили:

«Непринуждённо, ага, сто потов сошли 🤣», «А где же жених, с которым свадьба осенью планировалась??????)))))))))шо то "великая блярина" то с котиками,то с работниками.....любимый де?????????)))))», «На хера носить шубу в 25 тепла?????🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️», «Пересмотрите видео , Вас в конце каждого пируэта заваливает вправо», «По моему, она в прыжке уснула😂😂😂», «Если честно и без обид.. Вы с Дианой Вишневой одногодки, но разница у вас колоссальная. Правда заканчивайте, станьте педагогом, если не хочется заканчивать с балетом, но не нужно себя на посмешиле выставлять», «Анастасия, не позорьтесь», «Наконец то красные подштанники сняла😮😮😮», «Одинокая бабенция ...», «Балерина на пенсии развлекается. Надо ж себя в свет вывести, а то чай народ да и позабудет "ее велиство, мировую знаментость". Павлова и Плисетская отдыхают... 😆😆😆».

Также балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новое фото с дочерью. Как известно, такими семейными кадрами она делится крайне редко, также, как и рассказывает о жизни дочери без нее. Ариадна Волочкова живет с отцом без матери уже довольно давно.

При этом отношения у них довольно прохладные, они видятся довольно редко, также редко проводят время вместе. Поэтому семейный кадр немало удивил пользователей сети.

«Моя Ариша вернулась с отдыха и приехала к нам домой. Поделилась впечатлениями, рассказала о походе в горы, показала фото и видео. Много вспоминаем интересного. Прочитала написанные ею стихи на русском и на английском.🙏 Она поступила в лицей.🙏👍 Я радуюсь успехам доченьки. Какая она стала взрослая!!! У неё много увлечений.

Мне приятно было увидеть фото написанных ею картин с художниками.🌺👍 И вообще она очень добрый, отзывчивый, Светлый и интересный человек.😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова. Отметим, ранее пользователи сети уже отмечали, что Ариадна - полная противоположность матери.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах