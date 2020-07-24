Известная российская прима-балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о суде

На фото звезда стояла в платье в цветочек. Волочкова была возле здания Тверского районного суда города Москвы. Анастасия оставила волосы распущенными, а сама позировала возле неизвестного мужчины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня я стала одной из миллионов людей, оштрафованных за якобы нарушения режима самоизоляции, столкнулась с судебной практикой по административным делам.

Суды игнорируют статью 49 Конституции Российской Федерации о презумпции невиновности.

Увидев весь абсурд «системы», я созрела пройти весь путь, который проходят люди, оштрафованные за бредовые протоколы, не поддающиеся абсолютно никакой логике", - написала Волочкова.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и не написали комментарии, так как Волочкова их закрыла из-за регулярной критики в свою сторону, но так и хочется сказать: "О, Господи!".

Ранее мы сообщали, что известная балерина Анастасия Волочкова показала, как отдыхает в модном заведении после смены имиджа.

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новое фото после смены имиджа. Как известно, несколько часов назад Анастасия показала необычные кадры со своим преображением. И теперь решила продемонстрировать "всю себя" в обновленном виде.

Напомним, Волочкова нашла экстремальное место для шпагата и чуть не "потеряла" грудь

Также Politeka писала, что Волочкова потрясла обвисшими формами в домашней кофте

А еще Politeka сообщала, что Волочкова нахально сравнила себя с Майей Плисецкой, вспомнив о молодости



