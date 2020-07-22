Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как тренируется в зале, сравнив себя со знаменитой Майей Плисецкой

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда решила показать, как когда-то тренировалась под наставлениями самой Майи Плисецкой, которая считается одной из самых успешных и талантливых русских балерин.

Также Анастасия поспешила похвастаться личной тренировкой, делая связки из легендарной "Кармен", но в очередной раз крупно опозорилась "нелепыми движениями", как выразились самы пользователи Инстаграм, жестко высмеявшие Анастасию в новом спортивном костюме.

«Мой наставник и педагог Майя Плисецкая, на долю которой выпало немало испытаний, перепятий, травли и несправедливости, всегда поддерживала во мне силу духа и воли! Ей самой неоднократно приходилось бороться и отстаивать Правду! И во мне уже в те годы она видела настоящего воина. И ее мудрыми советами жизненными я руководствуюсь по сей день! Наша роль КАРМЕН, которую она передала мне и репетировала со мной-отражение нашего с ней сильного характера.💪

Эту вариацию я сохраняю и сейчас в своём спектакле и концертах.💃 (во второй карусельке моя репетиция утренняя сегодня). А сегодня мне это умение отстаивать свою позицию пригодится в жизненном обстоятельстве. И я готова! Но надо же доказать и показать случившийся недавно несправедливый театр абсурда.🤷‍♀️ #анастасияволочкова», - написала Анастасия.

Также в еще одном ролике балерина похвасталась несколкьими упражнениями и частью занятия, во время которого она в черно-синем спортивном костюме расхаживала со стороны в сторону. Также Анастасия отметила, чем именно занималась в видео:

«Небольшое видео селфи с репетиции.🩰 Диагональ. Пируэты.💃 Быстро и непринужденно😊», - написала Анастасия.

Пользователи сети тут же ответили:

«Непринуждённо, ага, сто потов сошли 🤣», «А где же жених, с которым свадьба осенью планировалась??????)))))))))шо то "великая блярина" то с котиками,то с работниками.....любимый де?????????)))))», «На хера носить шубу в 25 тепла?????🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️», «Пересмотрите видео , Вас в конце каждого пируэта заваливает вправо», «По моему, она в прыжке уснула😂😂😂», «Если честно и без обид.. Вы с Дианой Вишневой одногодки, но разница у вас колоссальная. Правда заканчивайте, станьте педагогом, если не хочется заканчивать с балетом, но не нужно себя на посмешиле выставлять», «Анастасия, не позорьтесь», «Наконец то красные подштанники сняла😮😮😮», «Одинокая бабенция ...», «Балерина на пенсии развлекается. Надо ж себя в свет вывести, а то чай народ да и позабудет "ее велиство, мировую знаментость". Павлова и Плисетская отдыхают... 😆😆😆».

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