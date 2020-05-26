Известная модель Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников горячим фото

Звезда предстала в соблазнительном образе, оголив одну из грудей, передает Politeka.net. Стоит отметить, это одно из архивных фото, которое "черная пантера" опубликовала в своем Инстаграм.

За основу образа модели были взяты наряды африканских племен.

На голове красотки - намотан большой отрезок ткани. На шее находилось черное длинное украшение, а на руке - браслет из ракушек.

На плече красотка держала длинный лук.

Белая ткань опоясала красивые бедра звезды, и даже выглядела немного приспущенной. Нельзя не обратить внимания на плоский животик.

"🌍❤️ СЧАСТЛИВЫЙ африканский день #NAOMIAFRICA 📷", - подписала фото модель.

За 11 часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали красотку комплиментами. Люди не обошли вниманием ни красоту стройного тела, ни глубины взгляда.

"Совершенная красотка", - написал один из комментаторов.

Примечательно, что на модель подписаны 9,2 миллиона пользователей сети.

Напомним, недавно Наоми Кэмпбелл отпраздновала 50 лет. По этому случаю модель Хайди Клум поделилась редким снимком, на котором они с Наоми целуются. При этом их поцелуй выглядит отнюдь нескромно.

«С Днем Рождения Наоми, отправляю тебе большой жирный поцелуй», - написала Хайди под постом.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон поразила внешним видом с Наоми Кэмпбелл, первая блистала в смелом декольте и мини-юбке в своем светлом платье с блестками.

А Наоми обтянула впечатляющую фигуру платьем потемнее, сверкнув прелестями в откровенном разрезе на груди.

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