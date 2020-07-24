Алла Пугачова без макіяжу захопила поруч зі своєю дочкою Крістіною Орбакайте

Як повідомляє Politeka.net, миле сімейне фото з'явилося на фан-сторінці, присвяченій молодшої дочки Примадонни Єлизавети Галкіної. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

Зазначимо, Крістіна Орбакайте в молодості була неймовірно схожа на свого батька — Міколаса Орбакаса. Однак шанувальники з кожним роком виявляють, що співачка стає все більше схожа на свою маму — Аллу Пугачову.

Підтвердженням тенденції служить і це фото. В Мережі звернули увагу, що Примадонна виглядає дуже молодо. При цьому варто відзначити, що співачки відображені без макіяжу.

«Одна особа», «Як схожі!», «Дуже схожі. Чим старше стає Христина, тим більше схожа на маму», «Мама і донечка дуже схожі!», «Прям двійнята», «Схожі, як дві ніжні трояндочки», «Дуже схожі дівчата!!!!», «Схожі. Алла Борисівна на старості років зробила своє обличчя схоже на своїх дочок», «Копія», «Тепер Ви схожі, як дві сестрички!!!», - захоплюються в коментарях.

Зазначимо, Алла Пугачова і Міколас Орбакас розлучилися, коли Христині було 2 роки. Аж до вступу до школи вона більшу частину дитинства прожила в Литві у батьків Міколаса в селищі Швянтойи (нині в складі міста Паланги) біля Балтійського моря і у батьків Алли в Москві.

У лютому 2002 року Христині Орбакайте, як внучці громадянки Литви, на її прохання було надано литовське громадянство.

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