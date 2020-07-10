Максим Галкин и Алла Пугачева продемонстрировали свою любовь на камеру, не скрывая чувств

Звездная пара в последнее время практически не появляется на людях вместе, однако это не мешает им регулярно публиковать семейные фото и видео в социальных сетях. В одном из фан-аккаунтов звезд в Инстаграм нашли архивное видео, на котором Галкин и Пугачева демонстрируют свои истинные чувства друг к другу на камеру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На видео Галкин сидит дома за столом и разговаривает с кем-то по видеосвязи, когда к нему подходит счастливая Пугачева. Шоумен прижимает Примадонну к себе, а та называет его «Мой любимый».

Затем Галкин поднимает бокал, произносит «Аллусечка, за твое здоровье» и целует свою жену прямо перед камерой.

Пугачева на видео просто сияет от счастья и выглядит очень довольной.

Поклонники пары активно комментируют видео.

«А я желаю вашей семье счастья! Вот сколько отмерено оно вам, столько и пусть длится, а все, что там думают другие - это не важно», «Видно что счастливы, приятно смотреть», «Счастья семье, вопреки всем завистникам и болтунам!», «Люди, завидуйте молча! Аллу нельзя не любить!», «Счастье напоказ, это разве счастье?», «А поцелуйчик куда-то в сторону...», «Показуха ! Он шарахается от неё!», - пишут люди.

Напомним, сияющие Пугачева и Орбакайте появились вместе, не жизнь, а сказка: "Ого, у Аллы новый парик".

Как сообщала Politeka, заросший Галкин решил переплюнуть Киркорова размерами своего коня: Пугачева оценит.

Также Politeka писала, что Орбакайте засветила красавца сына и заросшего Галкина на редком семейном фото: «Любимые…».