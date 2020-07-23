Российская исполнительница Кристина Орбакайте поразила сходством с подросшей дочерью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Наша с Клавдией Земцовой внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Орбакайте позирует в юном возрасте на море. А рядом с ней позирует ее дочь, которая «как две капли воды» похожа на маму. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Одно лицо!!! Милашки! Красотки», «оч похожа на маму, красавицу», «Такие красивые, желаю вам добра», «Вы тоже раньше были похожи на папу,а сейчас одно лицо с Аллой Борисовной♥️», «50 на 50 и мамина и папина))», Похожи, похожи... мамина доча...)))», «Обалдеть! 💞», «Ого, как на принтере», «Одно лицо», «Невероятно, копия», — пишут они.

До этого мы писали, что 49-летняя российская певица Кристина Орбакайте порадовала публику приятными воспоминаниями.

Звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок, на котором предстала на сцене рядом с певцом Авраамом Руссо.

21 июля Руссо исполняется 51 год, с чем Орбакайте его и поздравила.

Артистка предстала на фото в длинном платье "хищной" леопардовой расцветки. Кристина приобняла Авраама за плечи, а он ее за талию.

"С Днём Рождения, мой дорогой и нежно любимый @avraamrusso 🧡 Счастья тебе творческого, семейного и духовного🙏 🕊💋 #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #авраамруссо", - подписала фото звезда.

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