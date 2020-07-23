Российская исполнительница Кристина Орбакайте поразила сходством с подросшей дочерью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Наша с Клавдией Земцовой внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Орбакайте позирует в юном возрасте на море. А рядом с ней позирует ее дочь, которая «как две капли воды» похожа на маму. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Одно лицо!!! Милашки! Красотки», «оч похожа на маму, красавицу», «Такие красивые, желаю вам добра», «Вы тоже раньше были похожи на папу,а сейчас одно лицо с Аллой Борисовной♥️», «50 на 50 и мамина и папина))», Похожи, похожи... мамина доча...)))», «Обалдеть! 💞», «Ого, как на принтере», «Одно лицо», «Невероятно, копия», — пишут они.
До этого мы писали, что 49-летняя российская певица Кристина Орбакайте порадовала публику приятными воспоминаниями.
Звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок, на котором предстала на сцене рядом с певцом Авраамом Руссо.
21 июля Руссо исполняется 51 год, с чем Орбакайте его и поздравила.
Артистка предстала на фото в длинном платье "хищной" леопардовой расцветки. Кристина приобняла Авраама за плечи, а он ее за талию.
"С Днём Рождения, мой дорогой и нежно любимый @avraamrusso 🧡 Счастья тебе творческого, семейного и духовного🙏 🕊💋 #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #авраамруссо", - подписала фото звезда.
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