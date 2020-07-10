71-летняя российская артистка Алла Пугачева не перестает изумлять публику в погоне за вечной молодостью

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Примадонны в Инстаграм появилось ее фото вместе с дочерью Кристиной Орбакайте.

Женщины, усыпанные розовым конфетти, сидят рядышком и счастливо улыбаются в камеру. Алла Борисовна предстала в черном наряде, а ее дочь в светлой футболке с надписью "не жизнь, а сказка".

Внимательные пользователи заметили, что Примадонна натянула новый парик с прямыми светлыми локонами и длинной челкой. До этого певица появлялась с пышной кучерявой прической.

"Дочки-матери ❤️🙏🏻 #кристинаорбакайте #аллапугачева", - подписано это фото.

Внешность артисток стала горячей темой для обсуждения в комментариях:

"Ого, у Пугачевой новый парик"

"Я не сомневаюсь, что ваша жизнь сказка.🙏"

"Девчонки приятно на вас смотреть"

"Так интересно! Обе красивые, молодые. Но лица другие, чужие. Я их видела с самого начала. Интересно наблюдать за метаморфозами!)"

"Ничего своего не осталось у этих красоток"

Ранее мы сообщали, в сети появилось фото, на котором Пугачева, несмотря на возраст, сверкнула ножками в нескромном мини. Примадонна позировала на кресле, закинув ногу на ногу. Стоит отметить, внешности певицы позавидуют многие.

«Ах, какая Алла!!!», «Ооо. Алла как всегда на высоте, шикарная женщина! Все завидуем молча))», «Аллочка вы красотка как всегда!!!», «Пусть ваша семья всегда будет здорова и счастлива», «Куколка», - комментировали поклонники этот снимок.

Напомним, что Пугачева на следующий день после похорон Буйнова поразила цветущим видом: "Мне - можно!".

Также Politeka писала, что Пугачева рассказала, чем в молодости заплатила за свой успех, видео признания: "Вы не простите мне...".