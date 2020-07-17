Примадонна российской эстрады Алла Пугачева озадачила кадром с ребенком на руках

Как передает Politeka.net, снимок появился на фан-страничке дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизаветы. (Чтобі посмотреть фото проскролльте вниз)

На снимке Примадонна позирует с привычной пышной шевелюрой. На руках артистка держит маленького ребенка.

При этом никто не может понять, что за малыш. Кто-то предположил, что это может быть внучка Пугачевой Клавдия, но были и другие версии.

«Клавдия???», «Боже! Не совсем удачное фото!», «Клава маленькая», «Мне так кажется это ещё до двойняшек Алла болела детьми, ну бог подарил им сладкую парочку верьте, мечты сбываются», «Будущий мажорик, не с улицы же малыш», «Кто это?», «Очень похож на Запашного-младшего...😊», «Лиза?», - теряются в догадках фанаты Примадонны.

Напомним, внучка Аллы Пугачевой Клавдия родилась 30 марта2012 года в США. Клавдия –третий ребенок Кристины Орбакайте от третьего брака. Отец Клавдии, Михаил Земцов, бизнесмен, стоматолог.

Напомним, что помолодевшую Аллу Пугачеву в обтягивающих брюках застукали в пикантной позе: "Обалденная наша!".

Как сообщала Politeka, Пугачева с Галкиным показали детей в "королевских" образах: "Не зря создали себе замок".

Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".