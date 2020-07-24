Розкрито секрет, як здати ЗНО на 200 балів, і при цьому не проводити добу за підготовкою

Рецептом свого успіху поділився випускник Володимир-Волинської загальноосвітньої школи №2 Олександр Пасальский, який здав ЗНО з фізики на 200 балів.

Хлопець зізнається, що результат його приємно вразив, хоча він і був упевнений в тому, що написав на високий бал.

«Я дізнався, що в мене 200 балів зі своєї сторінки у кабінеті до ЗНО. Я повернувся додому і десь через 20 хвилин повинні були бути результати. Я відкриваю цю сторінку, а це 12 година ночі. І тут… 200 балів з фізики. Хоч ніби і знав, що все написав правильно, бо безпосередньо це перевірив по офіційним відповідям, але все одно це було дуже хвилююче. Мама сказала, що якщо будуть результати, то можна її збудити. Я забіг у її кімнату, кричу: в мене 200! Подзвонили сказали татові. Радість була велика », - розповів Олександр.

Випускник розповів, що багато разів брав участь у міських та обласних олімпіадах, при цьому і займав призові місця. До олімпіад він багато готувався додатково. Саме це, на думку хлопця, і допомогло йому набрати 200 балів на ЗНО.

Олександр Пасальский також зазначив, що велику роль для успіху в будь-якій справі відіграє підтримка близьких і рідних.

Крім фізики, Олександр також проходив тестування з математики, на якому набрав 195 балів, і української мови, результати якого ще чекає.

Випускник сподівається, що високі бали за ЗНО і золота медаль, допоможуть йому пройти на державну форму навчання в омріяний вуз. Олександр зізнався, що захопився кодуванням ще з першого уроку інформатики, на якому почали вивчати цю тему, і хоче реалізувати себе в ІТ-сфері.

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