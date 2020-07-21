Стало известно, почему некоторые украинские абитуриенты останутся без сертификатов ВНО-2020
Об этом пишет местное издание Мукачево.net.
Как известно, основная сессия ВНО-2020 проходила в Украине с 25 июня по 17 июля, и выпускники имели возможность пройти тестирование по 11 дисциплинам.
Уже к 29 июля Украинский центр оценивания качества образования направит каждому участнику результаты основной сессии ВНО, и у них будет пять дней, чтобы их оспорить.
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Но 11 абитуриентов останутся без сертификатов о том, что они сдали ВНО. Дело в том, что во время технического перерыва у них обнаружили запрещенные устройства.
По информации журналистов, смартфоны удалось обнаружить с помощью металлодетекторов, после чего нарушителей отстранили от прохождения тестирования в соответствии с правилами сдачи ВНО.
Ранее мы рассказывали, что установление порога «сдал/не сдал» и определение результатов ВНО с украинского языка и литературы состоится по итогам заседания экспертной комиссии по вопросам определения результатов ВНО не позднее 24 июля.
В этот же день будут опубликованы таблица соответствия тестовых баллов оценкам по шкале от 1 до12 баллов из украинского языка и таблица перевода тестовых баллов по украинского языка и литературы в рейтинговую оценку по шкале от 100 до 200 баллов.
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников ЗНО до 25 июля.
Напомним, студенты массово жалуются на тесты ВНО, в МОН разводят руками: «Вы в беде».
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Также Politeka писала, что ЗНО 2020 обернулось скандалом, такого позора в Украине еще не было.