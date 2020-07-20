Пока украинские выпускники ждут результаты ВНО по украинскому языку и литературе, в сети появились «перлы» с работ
Внешнее независимое оценивания из украинского языка и литературы 2020 сдавали 275 тысяч человек.
Перед выпускниками стояла задача выполнить тесты и написать сочинение. Именно здесь и возникли курьезные высказывания. Самые интересные из них обнародовали в образовательной группе «Без оценок».
- Нельзя не вспомнить Святослава Вакарчука, который подчеркивает, что можно выбрать друзей и жену, выбрать нельзя только Родину.
- К примеру еще можно взять Иосифа Сталина, который правил СССР, но по национальности был евреем.
- Причиной эмиграции является високозароботная плата.
- Патриотом быть легко, показывая это своим внешним видом.
- У меня есть знакомая, которая всем говорит, что переедет за границу, поэтому мы с ней часто дескотируем.
- За наши земли было пролито кровь нашими предками, это амарально.
- Его отправили в живописные края, которые называются «тайга».
- Во-вторых, следует не сторониться своей Родины и быть залеглим сторонником своей страны.
- Хочу привести историю, которую мне рассказывала бабушка в детских годах.
- Украинцам стоит усовершенствовать свою национальность.
- Шевченко писал о вербе и калине из темной камеры тюрьмы.
- Тарас Шевченко был патриотом даже тогда, когда сидел в колонии.
- Ярким является образ украинца, который переехал из Петербурга, из поэмы «Сон».
- Найдя все ингредиенты у своей сестры, Татьяна приготовила ее.
- На память приходится мой друг.
- Мучает ли патриотизм человека за пределами своей страны?
- Перед выездом в Канаду главный герой показывает свою большую печаль за Украиной.
- Тарас Шевченко был прекрасным мужчинкой.
- Он основал фонд, который финансировал жизни радостных животных и растений в зоопарках.
- Быть патриотом может любой живучий человек.
- Завершить хочу словами Тараса Шевченко: «Кохайтеся чорноброво!».
Отметим, установление порога «сдал/не сдал» и определение результатов ВНО с украинского языка и литературы состоится по итогам заседания экспертной комиссии по вопросам определения результатов ВНО не позднее 24 июля. В этот же день будут опубликованы таблица соответствия тестовых баллов оценкам по шкале от 1 до12 баллов из украинского языка и таблица перевода тестовых баллов по украинского языка и литературы в рейтинговую оценку по шкале от 100 до 200 баллов.
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников ЗНО до 25 июля.
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После этого школы получат результаты государственной итоговой аттестации выпускников, изъявивших желание проходить государственную итоговую аттестацию с украинского языка.
Напомним, студенты массово жалуются на тесты ВНО, в МОН разводят руками: «Вы в беде».
Как сообщала Politeka, украинским выпускникам подложили свинью на ВНО 2020, "чтобы отсеять слабых..."
Также Politeka писала, что ЗНО 2020 обернулось скандалом, такого позора в Украине еще не было.