Пока украинские выпускники ждут результаты ВНО по украинскому языку и литературе, в сети появились «перлы» с работ

Внешнее независимое оценивания из украинского языка и литературы 2020 сдавали 275 тысяч человек.

Перед выпускниками стояла задача выполнить тесты и написать сочинение. Именно здесь и возникли курьезные высказывания. Самые интересные из них обнародовали в образовательной группе «Без оценок».

Нельзя не вспомнить Святослава Вакарчука, который подчеркивает, что можно выбрать друзей и жену, выбрать нельзя только Родину.

К примеру еще можно взять Иосифа Сталина, который правил СССР, но по национальности был евреем.

Причиной эмиграции является високозароботная плата.

Патриотом быть легко, показывая это своим внешним видом.

У меня есть знакомая, которая всем говорит, что переедет за границу, поэтому мы с ней часто дескотируем.

За наши земли было пролито кровь нашими предками, это амарально.

Его отправили в живописные края, которые называются «тайга».

Во-вторых, следует не сторониться своей Родины и быть залеглим сторонником своей страны.

Хочу привести историю, которую мне рассказывала бабушка в детских годах.

Украинцам стоит усовершенствовать свою национальность.

Шевченко писал о вербе и калине из темной камеры тюрьмы.

Тарас Шевченко был патриотом даже тогда, когда сидел в колонии.

Ярким является образ украинца, который переехал из Петербурга, из поэмы «Сон».

Найдя все ингредиенты у своей сестры, Татьяна приготовила ее.

На память приходится мой друг.

Мучает ли патриотизм человека за пределами своей страны?

Перед выездом в Канаду главный герой показывает свою большую печаль за Украиной.

Тарас Шевченко был прекрасным мужчинкой.

Он основал фонд, который финансировал жизни радостных животных и растений в зоопарках.

Быть патриотом может любой живучий человек.

Завершить хочу словами Тараса Шевченко: «Кохайтеся чорноброво!».

Отметим, установление порога «сдал/не сдал» и определение результатов ВНО с украинского языка и литературы состоится по итогам заседания экспертной комиссии по вопросам определения результатов ВНО не позднее 24 июля. В этот же день будут опубликованы таблица соответствия тестовых баллов оценкам по шкале от 1 до12 баллов из украинского языка и таблица перевода тестовых баллов по украинского языка и литературы в рейтинговую оценку по шкале от 100 до 200 баллов.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников ЗНО до 25 июля.

После этого школы получат результаты государственной итоговой аттестации выпускников, изъявивших желание проходить государственную итоговую аттестацию с украинского языка.

Напомним, студенты массово жалуются на тесты ВНО, в МОН разводят руками: «Вы в беде».

Как сообщала Politeka, украинским выпускникам подложили свинью на ВНО 2020, "чтобы отсеять слабых..."

Также Politeka писала, что ЗНО 2020 обернулось скандалом, такого позора в Украине еще не было.