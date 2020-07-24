Раскрыт секрет, как сдать ЗНО на 200 баллов, и при этом не проводить сутки за подготовкой

Рецептом своего успеха поделился выпускник Владимир-Волынской общеобразовательной школы №2 Александр Пасальский, который сдал ЗНО с физики на 200 баллов.

Парень признается, что результат его приятно поразил, хотя он и был уверен в том, что написал на высокий балл.

«Я узнал, что у меня 200 баллов со своей страницы в кабинете к ЕГЭ. Я вернулся домой и где-то через 20 минут должны были быть результаты. Я открываю эту страницу, а это 12:00 ночи. И тут... 200 баллов по физике. Хотя бы и знал, что все написал правильно, потому что непосредственно это проверил по официальным ответам, но все равно это было очень волнительно. Мама сказала, что если будут результаты, то можно ее разбудить. Я забежал в ее комнату, кричу: у меня 200! Позвонили сказали папе. Радость была большая», - рассказал Александр.

Выпускник рассказал, что много раз участвовал в городских и областных олимпиадах, при этом и занимал призовые места. К олимпиадам он много готовился дополнительно. Именно это, по мнению парня, и помогло ему набрать 200 баллов на ЗНО.

Александр Пасальский также отметил, что большую роль для успеха в любом деле играет поддержка близких и родных.

Кроме физики, Александр также проходил тестирование по математике, на котором набрал 195 баллов, и украинского языка, результатов которого еще ожидает.

Выпускник надеется, что высокие баллы по ВНО и золотая медаль, помогут ему пройти на государственную форму обучения в желанный вуз. Александр признался, что увлекся кодированием еще с первого урока информатики, на котором начали изучать эту тему, и хочет реализовать себя в ИТ-сфере.

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