Решение принято почти по всем предметам

Стали известны минимальные пороговое баллы, которые позволят абитуриентам подать документы в вуз

Как передает Politeka.net, пороговые баллы по 7-ми предметам сегодня определила и озвучила экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования.

Пороговые баллы или порог «сдал/не сдал» - это минимальное количество тестовых баллов, которое позволяет абитуриенту получить оценку своей работы и претендовать на место в вузе. Согласно заявлению комиссии, поступить в вуз смогут те, кто набрал минимум:

22 тестовых балла по украинскому языку и литературе,

25 баллов по истории Украины,

22 балла по биологии,

17 баллов по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Дети, получившие минимальные баллы, смогут подать документы в вуз и участвовать в конкурсе.

Добавим, что порог для детей, которые получали среднее образование не на украинском языке, был снижен до 15 баллов.

Отметим, что ранее комиссия уже назвала минимальные пороговые баллы для экзаменов по математике и физике. Так, порог на математику составил 9 баллов, а по физике – 12 баллов.

Кроме этого, 28 июля состоится заседание комиссии, на которой определят пороговые баллы для ЗНО по географии и химии.

Тем временем, основная сессия ЗНО в Украине завершилась. Дополнительная сессия начнется 24 июля и продлится до 10 августа.

Напомним, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.

Как ранее сообщала Politeka, студенты массово жалуются на тесты, в МОН разводят руками: «Вы в беде».

Также Politeka информировала, что появилось срочное обращение МОН к абитуриентам, "результаты будут...".