С 24 июля по 10 августа будет проведена дополнительная сессия ЗНО 2020 для тех, кто отсутствовал на основной сессии

Для тех учеников, которые не смогли сдать тесты во время основной сессии, которая проходила с 25 июня по 17 июля, либо имели повышенную температуру организована дополнительная сессия ВНО. График утвержден Украинским центром оценивания качества образования, который является подразделением Министерства образования и науки.

График дополнительной сессии ВНО 2020:

физика – 24 июля,

математика – 28 июля,

испанский язык – 29 июля,

французский язык – 30 июля,

немецкий язык – 31 июля,

английский язык – 3 августа,

украинский язык и литература – 4 августа,

биология – 5 августа,

история Украины – 6 августа,

география – 7 августа,

химия – 10 августа.

При этом на Львовщине уже зафиксировано рекордное количество учеников, которые будут составлять тестирование на дополнительной сессии ЗНО. Директор Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк рассказала, что зарегистрировано около 300 человек. Это больше, чем в предыдущие годы. И главной причиной называют эпидемию.

Результаты дополнительной сессии станут известны до 14 августа.

Напомним, студенты массово жалуются на тесты ВНО, в МОН разводят руками: «Вы в беде».

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Также Politeka писала, что ЗНО 2020 обернулось скандалом, такого позора в Украине еще не было.