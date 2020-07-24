Модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2019», підкорила новим знімком

Зірка активно публікує в Instagram різні фото, в тому числі, і відверті, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель похвалилася красою на чорно-білому фото. (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)

Гузь позує зігнувшись і підперши обличчя рукою. Вона дивиться в кадр відкривши рот. Замріяний образ підкреслено яскравим макіяжем з акцентом на очі. Волосся акуратно зачесане.

«Краща», «Дивовижне фото», «Просто приголомшлива, дивовижне фото», «Шикарна, красива», «Вау», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь позувала в тісних чорних штанях і топі, з-під якого виглядає нижня білизна знаменитості білого кольору.

«Що за жінка» - коротко говориться в повідомленні.

Нагадаємо також, що Леоніла Гузь встала перед камерою впівоберта, ніжно торкнувшись рукою до обличчя. Красуня з смокі-макіяжем і розпущеним волоссям кинула в об'єктив грайливий погляд, обдарувавши глядачів легкою посмішкою.

Нагадаємо, міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве: «Це дуже мило».

Як повідомляла Politeka, міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити у зовнішності: «Боже, навіщо?».

Також Politeka писала, що міс Україна Леоніла Гузь без ліфчика ефектно спустила лямочки: видно кожен вигин.