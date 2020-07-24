Долар невблаганно вдарив по гривні, НБУ знову змінив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 24 липня продовжить стрімке падіння гривні, яка взяла курс на саме дно

Так, долар сьогодні почне торги з +9,81 грн за сто американських «вічнозелених». До середини минулого дня валюта дісталася до 2788,25 грн. Однак ближче до вечора гривні вдалося відібрати пару позицій.

Євро також не відстає. Торги почнуться з +4,48 грн.

Курс валют в Україні на 24 липня від НБУ:

100 доларів 2787,79 грн;

100 євро — 3223,66 грн.

Зеленський несподівано заговорив про новий договір з Росією по Донбасу: «Ніхто не буде чекати...»

Володимир Зеленський під час візиту на Донбас розповів про те, як ВСУ повинні реагувати на обстріл бойовиків.

23 липня президент України разом з президентом Швейарии Симонеттой Соммаруга прибув з робочим візитом на Донбас. Серед іншого він розповів про те, що угода про повну і всеосяжну припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн «Нормандської четвірки», що підвищить його статус і збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей. Зазначимо, що раніше цю угоду було досягнуто Тристоронньої контактної групи, в якій бере участь і Росія.

Крім того, в ході брифінгу у Станиці Луганській президент уточнив, що з українського боку ніхто не очікує, що українські бійці не будуть відповідати на обстріл з боку російських окупантів.

«Коли по нас стріляють, ми завжди відповідаємо і дуже потужно. Тому не потрібно тут щось шукати, якийсь зради», - заявив Зеленський.

ЗНО-2020: абітурієнтам нарешті назвали порогові бали, «вступити до вузу зможуть ті, хто…»

Порогові бали з 7-ми предметів визначила і озвучила експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти.

Порогові бали або поріг «склав/не склав» - це мінімальна кількість тестових балів, яка дозволяє абітурієнту отримати оцінку своєї роботи і претендувати на місце у внз. Згідно із заявою комісії, вступити до вузу зможуть ті, хто набрав мінімум:

22 тестових бали з української мови та літератури,

25 балів з історії України,

22 бали з біології,

17 балів з англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Нагадаємо, що в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.

Як раніше повідомляла Politeka, студенти масово скаржаться на тести, в МОН розводять руками: «Ви в біді».

Також Politeka інформувала, що з'явилося термінове звернення до МОН абітурієнтам, "результати будуть...".