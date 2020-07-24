Долар невблаганно вдарив по гривні, НБУ знову змінив курс валют: чого чекати українцям
Курс валют в Україні 24 липня продовжить стрімке падіння гривні, яка взяла курс на саме дно
Так, долар сьогодні почне торги з +9,81 грн за сто американських «вічнозелених». До середини минулого дня валюта дісталася до 2788,25 грн. Однак ближче до вечора гривні вдалося відібрати пару позицій.
Євро також не відстає. Торги почнуться з +4,48 грн.
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Курс валют в Україні на 24 липня від НБУ:
100 доларів 2787,79 грн;
100 євро — 3223,66 грн.
Зеленський несподівано заговорив про новий договір з Росією по Донбасу: «Ніхто не буде чекати...»
Володимир Зеленський під час візиту на Донбас розповів про те, як ВСУ повинні реагувати на обстріл бойовиків.
23 липня президент України разом з президентом Швейарии Симонеттой Соммаруга прибув з робочим візитом на Донбас. Серед іншого він розповів про те, що угода про повну і всеосяжну припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн «Нормандської четвірки», що підвищить його статус і збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей. Зазначимо, що раніше цю угоду було досягнуто Тристоронньої контактної групи, в якій бере участь і Росія.
Крім того, в ході брифінгу у Станиці Луганській президент уточнив, що з українського боку ніхто не очікує, що українські бійці не будуть відповідати на обстріл з боку російських окупантів.
«Коли по нас стріляють, ми завжди відповідаємо і дуже потужно. Тому не потрібно тут щось шукати, якийсь зради», - заявив Зеленський.
ЗНО-2020: абітурієнтам нарешті назвали порогові бали, «вступити до вузу зможуть ті, хто…»
Порогові бали з 7-ми предметів визначила і озвучила експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти.
Порогові бали або поріг «склав/не склав» - це мінімальна кількість тестових балів, яка дозволяє абітурієнту отримати оцінку своєї роботи і претендувати на місце у внз. Згідно із заявою комісії, вступити до вузу зможуть ті, хто набрав мінімум:
22 тестових бали з української мови та літератури,
25 балів з історії України,
22 бали з біології,
17 балів з англійської, німецької, французької та іспанської мов.
Нагадаємо, що в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.
Як раніше повідомляла Politeka, студенти масово скаржаться на тести, в МОН розводять руками: «Ви в біді».
Також Politeka інформувала, що з'явилося термінове звернення до МОН абітурієнтам, "результати будуть...".