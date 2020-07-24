Курс валют в Украине 24 июля продолжит стремительное падение гривны, которая взяла курс на самое дно

Об этом сообщает Politeka.

Так, доллар сегодня начнет торги с +9,81 грн за сто американских «вечнозеленых». К средине прошлого дня валюта добралась до 2788,25 грн. Однако ближе к вечеру гривне удалось отобрать пару позиций.

Евро также не отстает. Торги начнутся с +4,48 грн.

Курс валют в Украине на 24 июля от НБУ:

100 долларов — 2787,79 грн;

100 евро — 3223,66 грн.

За десять российских рублей нужно будет сегодня отдать +3,9226 грн.

До этого мы рассказывали, что гривна должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар и курс не должен опускаться до 25.

Такое заявление сделал министр экономики Украины Игорь Петрашко.

По его словам, это пойдет на пользу украинским экспортерам.

По его словам, Украине необходимо усиление курса валют, иначе это негативно скажется на экспортерах, которые "не ожидают девальвации курса".

"Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривны/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам", – отметил он.

Напомним, что новый глава НБУ оскандалился нелепым заявлением: что ждет доллар.

Как сообщала Politeka, валюту взвинтят уже на этой неделе, украинцев предупредили о резком скачке.

Также Politeka писала, что украинцев ждут новые миллиардные кредиты, выхода нет: валюты не хватает, подробности.