Доллар неумолимо ударил по гривне, НБУ снова изменил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 24 июля продолжит стремительное падение гривны, которая взяла курс на самое дно

Так, доллар сегодня начнет торги с +9,81 грн за сто американских «вечнозеленых». К средине прошлого дня валюта добралась до 2788,25 грн. Однако ближе к вечеру гривне удалось отобрать пару позиций.

Евро также не отстает. Торги начнутся с +4,48 грн.

Курс валют в Украине на 24 июля от НБУ:

100 долларов — 2787,79 грн;

100 евро — 3223,66 грн.

Зеленский неожиданно заговорил о новом договоре с Россией по Донбассу: «Никто не будет ждать...»

Владимир Зеленский во время визита на Донбасс рассказал о том, как ВСУ должны реагировать на обстрелы боевиков.

23 июля президент Украины вместе с президентом Швейарии Симонеттой Соммаруга прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Среди прочего он рассказал о том, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран «Нормандской четверки», что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей. Отметим, что ранее это соглашение было достигнуто в Трехсторонней контактной группе, в которой участвует и Россия.

Кроме того, в ходе брифинга в Станице Луганской президент уточнил, что с украинской стороны никто не ожидает, что украинские бойцы не будут отвечать на обстрелы со стороны российских оккупантов.

«Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно. Поэтому не нужно здесь что-то искать, какой-то зрады», - заявил Зеленский.

ЗНО-2020: абитуриентам наконец назвали пороговые баллы, «поступить в вуз смогут те, кто…»

Пороговые баллы по 7-ми предметам определила и озвучила экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования.

Пороговые баллы или порог «сдал/не сдал» - это минимальное количество тестовых баллов, которое позволяет абитуриенту получить оценку своей работы и претендовать на место в вузе. Согласно заявлению комиссии, поступить в вуз смогут те, кто набрал минимум:

22 тестовых балла по украинскому языку и литературе,

25 баллов по истории Украины,

22 балла по биологии,

17 баллов по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Напомним, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.

Как ранее сообщала Politeka, студенты массово жалуются на тесты, в МОН разводят руками: «Вы в беде».

Также Politeka информировала, что появилось срочное обращение МОН к абитуриентам, "результаты будут...".