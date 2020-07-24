Від такої краси не можна відірвати очі

Американська модель Емілі Ратаковскі блиснула ідеальними формами в одній мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Ратаковскі позує в мереживній білизні, демонструючи апетитні форми, грайливо заглядаючи в камеру. Доповнювали образ знаменитості лише елегантний кулон і красивий макіяж.

Уточнимо, що на задньому фоні можна помітити не менш красиву картину. Однак шанувальники Ратаковскі могли спостерігати за ідеальним зовнішнім виглядом мовчки, оскільки кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що американська модель Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників спокусливими кадрами в купальнику.

Свіже фото з'явилося на сторінці в Instagram зірки. Емілі була одягнена в ніжний жіночний купальник рожевого кольору. Красуня сиділа біля басейну, повернувшись спиною до камери. Емілі підняла вгору руки, щоб зібрати волосся і дати шанувальникам розглянути її апетитну «п'яту точку».

За годину її фото оцінили понад 530 тисяч разів. Популярність Ратаковскі дуже стрімко зростає. Особливо після того, як вона вирішила почати акторську кар'єру. В коментарях зірці залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що гаряча Ратаковскі в мінібікіні притулилася до свого пухнастого друга: "Вау, незрівнянні".

Як раніше повідомляла Politeka, Ратаковскі виставила напоказ свої принади в несподіваному місці: «Просто немає слів».

Також Politeka інформувала, що Ратаковскі показала свої "солодощі" на камеру в дуже пікантному ракурсі: "Дивіться в очі!".