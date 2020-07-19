Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски имеет армию поклонников, которые не в силах устоять перед ней 

Люди, обожающие творчество и внешность звезды, создают фан-странички, где публикуют самые любимые снимки своего кумира, пишет Politeka.net.

Так, в одной из таких групп знаменитость предстала со своим верным другом в обнимку. Красотка обнимала любимого пса, прижавшись к нему лицом. 

Сама Эмили была в крохотном бикини на тонких лямках. Фигуры особо рассмотреть не удается, но видно, что модель очень стройная. Ножки красотки в спортивной обуви черного цвета на белых шнурках. 

Ратаковски распустила длинные волосы белого цвета. На ней, вероятно, совсем не было макияжа. 

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За час пост собрал всего 20 лайков и ни одного комментария, ведь группа только набирает популярность. 

Однако на подлинной странице звезды подобные посты собирают сотни тысяч лайков. 

"Вау, несравненные", - написал однажды один из фанатов. 

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном черном бикини. 

Маленький лифчик спрятал лишь самое интимное, при этом, дав, насладиться видами на большою грудь. 

Тонкие бретельки тянулись к затылку, а также добавили пикантности между двумя лоскутками ткани. 

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски поразила поклонников своим совершенством. Звезда сперва позировала дома, где танцует со своей собакой, а потом на пляже сначала с книгой в руках, а потом с алкоголем. Уточним, что купальник звезды максимально подчеркивает ее внушительные формы. 

«День рождения», - коротко сказано в подписи.

Пользователи сети написали красотке массу комплиментов. 

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Birthday 🤍🙏♊️

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