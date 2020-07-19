Звезда показала всю свою любовь

Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски имеет армию поклонников, которые не в силах устоять перед ней

Люди, обожающие творчество и внешность звезды, создают фан-странички, где публикуют самые любимые снимки своего кумира, пишет Politeka.net.

Так, в одной из таких групп знаменитость предстала со своим верным другом в обнимку. Красотка обнимала любимого пса, прижавшись к нему лицом.

Сама Эмили была в крохотном бикини на тонких лямках. Фигуры особо рассмотреть не удается, но видно, что модель очень стройная. Ножки красотки в спортивной обуви черного цвета на белых шнурках.

Ратаковски распустила длинные волосы белого цвета. На ней, вероятно, совсем не было макияжа.

За час пост собрал всего 20 лайков и ни одного комментария, ведь группа только набирает популярность.

Однако на подлинной странице звезды подобные посты собирают сотни тысяч лайков.

"Вау, несравненные", - написал однажды один из фанатов.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном черном бикини.

Маленький лифчик спрятал лишь самое интимное, при этом, дав, насладиться видами на большою грудь.

Тонкие бретельки тянулись к затылку, а также добавили пикантности между двумя лоскутками ткани.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски поразила поклонников своим совершенством. Звезда сперва позировала дома, где танцует со своей собакой, а потом на пляже сначала с книгой в руках, а потом с алкоголем. Уточним, что купальник звезды максимально подчеркивает ее внушительные формы.

«День рождения», - коротко сказано в подписи.

Пользователи сети написали красотке массу комплиментов.

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