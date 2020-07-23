Американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників пікантними кадрами з нової фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на фотографії Речфорд позує в білосніжному вбранні, демонструючи розкішне тіло. Красуня вирішила відчинити піджак, який наділу без білизни. Завдяки цьому в кадр потрапили значні принади знаменитості.
При цьому красуня красиво заграє в кадр, не соромлячись пікантного моменту. Проте її прихильники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира, адже знімками знаменитість поділилася в Сторіс.
Уточнимо, що кадри модель ніяк не підписала.
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На фото красуня позувала у ліфчику з сіточки, а на руках можна помітити спущену сорочку. Ебі показала свій пишний бюст досить близько перед камерою і можна легко оцінити його розмір. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама відвела погляд від камери.
"Гламурне життя", - написала Ебі.
Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі.
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