Американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників пікантними кадрами з нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографії Речфорд позує в білосніжному вбранні, демонструючи розкішне тіло. Красуня вирішила відчинити піджак, який наділу без білизни. Завдяки цьому в кадр потрапили значні принади знаменитості.

При цьому красуня красиво заграє в кадр, не соромлячись пікантного моменту. Проте її прихильники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира, адже знімками знаменитість поділилася в Сторіс.

Уточнимо, що кадри модель ніяк не підписала.

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На фото красуня позувала у ліфчику з сіточки, а на руках можна помітити спущену сорочку. Ебі показала свій пишний бюст досить близько перед камерою і можна легко оцінити його розмір. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама відвела погляд від камери.

"Гламурне життя", - написала Ебі.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі.

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