Популярна українська виконавиця Світлана Лобода блиснула красою в шкіряному вбранні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Upgrade👩🏼 Ніщо так не змінює настрій, як новий hairstyle💇🏼‍♀️. Хочеш отримати від життя все по максимуму? Я в образі😊💫», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Лобода позує в шкіряному плаття без білизни, демонструючи неймовірну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ох, яке провокаційне плаття», «Світлана, ви шикарні❤️ 💥 чекаю пісню.і кліп», «Щщщикарная жінка)», «Світлана, вам все до лиця», «Звичайно, подобається тобі це йде», «Лоооо ти шикарна», «Блондинкою шикарно🔥», «вам неймовірно йде цей колір❤😻🔥», — пишуть вони.

До цього ми писали, що українська співачка Світлана Лобода показала, як відпочиває в купальнику зі своєю молодшою донькою

На кадрах Лобода щосили насолоджується відпочинком у басейні зі своєю молодшою дочкою Тільда. Маля вже підросла достатньо для того, щоб відправитися купатися разом з мамою.

При цьому Лобода позує в стильному купальнику-бікіні кольору хакі, який дозволяє їй продемонструвати ідеальну підтягнуту фігуру і підкреслює її засмагу. Маленька Лялька, у свою чергу, насолоджується сонцем у плавках, бандані та окулярах.

Нагадаємо, Лобода в небезпечному міні потанцювала перед гарячим красенем: "Це ширінка розстебнута?".

Як повідомляла Politeka, чарівна Лобода продефілювала в бікіні, блиснувши засмаглими принадами.

Також Politeka писала, що розкішна Лобода в сукні без білизни блиснула зайвим, красномовні кадри.