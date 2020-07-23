Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода сверкнула красотой в кожаном наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«upgrade👩🏼 Ничто так не меняет настроение, как новый hairstyle💇🏼‍♀️. Хочешь получить от жизни все по максимуму? Я в образе😊💫», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Лобода позирует в кожаном платье без белья, демонстрируя невероятную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ох, какое провокационное платье», «Светлана, вы шикарны❤️ 💥 жду песню.и клип», «Щщщикарная женщина)», «Светлана, вам все к лицу», «Конечно нравится тебе это идёт», «Лоооо ты шикарная», «Блондинкой шикарно🔥», «вам невероятно идет этот цвет❤😻🔥», — пишут они.

До этого мы писали, что украинская певица Светлана Лобода показала, как отдыхает в купальнике со своей младшей дочкой

На кадрах Лобода вовсю наслаждается отдыхом в бассейне со своей младшей дочерью Тильдой. Малышка уже подросла достаточно для того, чтобы отправиться купаться вместе с мамой.

При этом Лобода позирует в стильном купальнике-бикини цвета хаки, который позволяет ей продемонстрировать идеальную подтянутую фигуру и подчеркивает ее загар. Маленькая Тильда, в свою очередь, наслаждается солнцем в плавках, бандане и очках.

Напомним, Лобода в опасном мини потанцевала перед горячим красавчиком: "Это ширинка расстегнута?".

Как сообщала Politeka, неотразимая Лобода продефилировала в бикини, блеснув загорелыми прелестями.

Также Politeka писала, что роскошная Лобода в платье без белья сверкнула лишним, красноречивые кадры.