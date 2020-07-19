Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась формами в облегающем платье без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«И пусть весь мир подождёт...?😉» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Лобода позирует в элегантном черном платье без белья, из-за чего в кадр попало явно лишнее. Сама знаменитость уселась на стуле, игриво заглядывая в кадр. Красота певицы произвела фурор среди ее поклонников.

«Все для вас, отменяем время», «Светлана, Вы, как всегда, очаровательная😍😍😍❤️❤️❤️», «невероятная», «Светка, ты бомба», «Чёрный и красный определенно Ваши цвета», «бомба!», «Какой прекрасный образ», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что певица Светлана Лобода в модном купальнике устроила настоящие "горячие" танцы".

Долгое время Светлана находилась дома, соблюдая режим самоизоляции и отдыхая вместе с детками впервые за долгое время без концертов. После того, как режим карантина был ослаблен, певица решила отдохнуть в полной мере и отправиться на отдых за границу.

Как выяснилось из Стори знаменитости, она улетела в Грецию, на остров Миконос. Судя по более ранним кадрам, которые Светлана опубликовала несколько дней назад, она отправилась в отпуск на частном вертолете вместе с детьми и друзьями.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев