Известная украинская певица Светлана Лобода показала, как отдыхает в купальнике со своей младшей дочкой

Артистка поделилась новыми снимками с отдыха в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах Лобода вовсю наслаждается отдыхом в бассейне со своей младшей дочерью Тильдой. Малышка уже подросла достаточно для того, чтобы отправиться купаться вместе с мамой.

При этом Лобода позирует в стильном купальнике-бикини цвета хаки, который позволяет ей продемонстрировать идеальную подтянутую фигуру и подчеркивает ее загар. Маленькая Тильда, в свою очередь, наслаждается солнцем в плавках, бандане и очках.

«Один из самых самых лучших дней в календаре. Рядом Тильда. Relax time. А кто с вами сегодня?», - подписала снимки Лобода.

Ее поклонники тут же принялись оставлять комментарии под постом.

В комментариях отметился и известный российский артист Артур Пирожков (Александр Ревва).

«Красотки», - лаконично написал он.

«Мама - красотка, дочка – милашка», «Красотка с каждым годом выглядите моложе», «Боже какая прелесть! Это и есть самый большой успех! Какое маленькое, прекрасное счастье. Потрясающее фото!», «Афродита», «Светлана вы красотулька, а Тильда такая лапулька», «Ослепительная красота», «Вот этой фигура всем Мамам для мотивации», «Малышка Тильда уже совсем большая стала. Люблю вас», «Красотки слов нет! Фигура у Светы бомба», - пишут люди.

Напомним, Лобода в опасном мини потанцевала перед горячим красавчиком: "Это ширинка расстегнута?".

Как сообщала Politeka, неотразимая Лобода продефилировала в бикини, блеснув загорелыми прелестями.

Также Politeka писала, что роскошная Лобода в платье без белья сверкнула лишним, красноречивые кадры.