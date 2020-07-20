37-летняя украинская певица Светлана Лобода разгорячила публику пленительным образом

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном бикини и пестрой легкой накидке (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Летящей походкой певица продефилировала по узкой улочке: волосы и накидка развевались на ветру, а Светлана эффектно крутила бедрами. Под конец она изящно дотронулась лица, всунув в камеру крупным планом загорелые прелести.

"спешу на монтаж нового клипа!! #newVideo #BoomBoomLo 🔥🔥 👻 #verySOON 😉 жжжждёте??)", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись активно обсуждать увиденное:

"Светлана Сергеевна, ну когда же новая песня? Жду жду. А ведь уже нет сил ждать! Хочется петь и зажигать🔥❤️"

"Шикарная 😍😍❤️❤️"

"Мне кажется у вас походка с Димой Нагиевым похожа 🤣"

"Фигура 🤤"

"Ну нельзя быть Красивой такой🔥🔥"

"Буря🔥"

"Блин, так можно ногами запутаться😃!"

"Карантин пошёл кажется Вам на пользу👍 песня ещё не вышла, а клип уже монтируется🔥"

"Верю, что, когда выйдет это видео, то будет реальный бум-бум 😂 по просмотрам, прослушиваниям и скачиваниям 🤤"

Ранее мы сообщали, Лобода впечатлила элегантным образом в длинном платье-комбинации на черно-белом снимке. Певица расположилась в томной позе на высоком кресле, выставив одну ножку вперед.

«И пусть весь мир подождёт...?😉» — говорится в сообщении.

«Все для вас, отменяем время», «Светлана, Вы, как всегда, очаровательная😍😍😍❤️❤️❤️», «невероятная», «Светка, ты бомба», - отреагировали фанаты.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев