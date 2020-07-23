Російська виконавиця Крістіна Орбакайте вразила схожістю з підрослою дочкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Наша з Клавдією Земцовою зовнішність мінлива, ми схожі то на маму, то на тата», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Орбакайте позує в юному віці на море. А поруч з нею позує її дочка, яка «як дві краплі води» схожа на маму. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Одна особа!!! Милашки! Красуні», «оч схожа на маму, красуню», «Такі красиві, бажаю вам добра», «Ви теж раніше були схожі на тата, а зараз одна особа з Аллою Борисівною♥️», «50 на 50 і мамина і татова))», Схожі, схожі... мамина доця...)))», «Очманіти! 💞», «Ого, як на принтері», «Одна особа», «Неймовірно, копія», — пишуть вони.

До цього ми писали, що 49-річна російська співачка Крістіна Орбакайте порадувала публіку приємними спогадами.

Зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram архівний знімок, на якому постала на сцені поруч зі співаком Авраамом Руссо.

21 липня Руссо виповнюється 51 рік, з чим Орбакайте і його привітала.

Артистка з'явилася на фото в довгій сукні "хижої" леопардового забарвлення. Христина приобійняла Авраама за плечі, а він її за талію.

"З Днем Народження, мій дорогий і ніжно улюблений @avraamrusso 🧡 Щастя тобі творчого, сімейного та духовного🙏 🕊💋 #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #авраамруссо", - підписала фото зірка.

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