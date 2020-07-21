49-летняя российская певица Кристина Орбакайте порадовала публику приятными воспоминаниями

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок, на котором предстала на сцене рядом с певцом Авраамом Руссо.

21 июля Руссо исполняется 51 год, с чем Орбакайте его и поздравила.

Артистка предстала на фото в длинном платье "хищной" леопардовой расцветки. Кристина приобняла Авраама за плечи, а он ее за талию.

"С Днём Рождения, мой дорогой и нежно любимый @avraamrusso 🧡 Счастья тебе творческого, семейного и духовного🙏 🕊💋 #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #авраамруссо", - подписала фото звезда.

Пользователи предались ностальгии в комментариях, отмечая, что Кристина и Авраам хорошо вместе смотрятся.

"Как мне нравился этот дуэт…😍👏"

"Самый лучший дуэт. Кристина с ним супер. Лучшие"

"А у меня до сих пор в play листе 2 любимые песни. "Я не отдам тебя никому" и "За любовь которой больше нет" Очень хороший был дуэт, жаль, что больше не записывают песен"

"Вы не встречаетесь случайно очень красивая пара"

"Красивый дуэт❤️ Кристина рядом с Руссо очень женственна, а он очень галантен😎 "

Ранее мы сообщали, Орбакайте потрясла семейным фото, которое опубликовала в Инстаграм. За столом собрались сама Кристина, ее мать Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, старший сын Никита Пресняков с женой, муж Михаил Земцов, а также младший сын Дени Байсаров. Это довольно редкий случай, когда Орбакайте показывает своего младшего сына на совместном фото.

Напомним, что Пугачева на следующий день после похорон Буйнова поразила цветущим видом: "Мне - можно!".

Также Politeka писала, что Пугачева рассказала, чем в молодости заплатила за свой успех, видео признания: "Вы не простите мне...".