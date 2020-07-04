Примадонна российской эстрады Алла Пугачева напомнила поклонникам, чем она заплатила за многолетний успех на сцене

На своей странице в социальной сети Фейсбук 71-летняя артистка поделилась архивным видео 1997 года, где в программе «Мы» она раскрыла самые сокровенные тайны, передает Politeka.net.

Отвечая на вопрос зрительницы, чем ей пришлось расплатиться за славу и такую насыщенную яркую жизнь, тогда еще 48-летняя артистка ответила:

«Платить надо за все. Расплачиваться – не всегда. Чем может платить артист? Конечно же, здоровьем – раз, личной жизнью – два. Это крупная плата, это крупные купюры. Даже если больше ничего не перечислять, этого достаточно, чтобы понять, что это очень серьезная плата за то, чтобы можно было существовать на сцене», – пояснила она.

А ее дальнейший ответ был адресован непосредственно поклонникам:

«Вы, сами того не подозревая, не терпите конкуренции никакой. Волей-неволей вы заставите любить только вас и жить только ради вас, говорить только с вами. Вы не простите мне шаг влево, шаг вправо. Вы можете простить что угодно, вплоть до пьянства. Если напишут обо мне, что я пьяненькая повалялась под забором и меня нашли, вы меня даже пожалеете! Но вы не простите мне счастья! Счастье не с вами, я в этом убедилась! Круче этой платы, конечно, ничего нет! Извините!».

Фрагмент из программы «Мы» 1997год! «Если напишут обо мне, что я пьяненькая повалялась под забором и меня нашли, вы меня даже пожалеете! Но вы не простите мне счастья! Счастье не с вами, я в этом убедилась! Круче этой платы, конечно, ничего нет! Звините!» Фрагмент из программы «Мы» 1997год! Gepostet von Alla Borisovna Pugacheva am Samstag, 4. Juli 2020

Слова звезды вызвали множество реакций, в которых поклонники восхищаются и вместе с тем соглашаются или нет с тем, что услышали.

«Боже какая ОНА шикарная, во всём, и в мыслях и в действия , в ЖИЗНИ---была, есть и будет...!!!👏👏👏👏👏 Права́ всегда, не помню, чтобы можно было с НЕЙ не согласиться. Не помню , чтобы ЕЮ можно было не восхититься...!!!💥💥», «Нет я не согласна!!! Сколько людей сейчас радуются вашему счастью , как я ..... искренно и от души😍 А как огорчает любое известие о ком-либо, когда этот человек падает вниз..... очень И я всегда радуюсь от души, когда Вы и Максим помогаете другим артистам выкарабкиваться из алкогольного болота», «Я думаю это касается не только артистов, только близкие люди рады счастью, к сожалению в человеке заложено больше негативных качеств, в первую очередь зависть, поэтому люди предпочитают казаться несчастными», – пишут под публикацией.

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