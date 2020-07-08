Известная российская исполнительница Алла Пугачева порадовала поклонников, пожелав им спокойной ночи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Хорошей ночи», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Пугачева позирует с растрепанными волосами, а перед ней виднеется бокал с вином. Сама знаменитость при этом красиво улыбается в камеру. Однако кадр понравился далеко не всем ее поклонникам.

«Срочно убрать это фото», «какое вино пьете? Наверное, вкусное», «Спокойной ночи!!! Зачем этими фото вы позорите Аллу ... она это не заслужила», «Утонуть в твоих глазах! Красавица Вы наша!», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что муж Аллы Пугачевой прижал ее к себе, попивая вино из бокала просто в прямом эфире.

Пикантные кадры были опубликованы на фан-страничке исполнительницы. Люди вырезали отрывок из прямого эфира, где Галкин разговаривал с Настей Ивлеевой.

В момент, когда велся диалог, в кадр зашла Пугаева, но ее муж не растерялся и прижал ее к себе со словами "Моя любимая, я о ней забочусь".

Напомним, что молодой муж Пугачевой Галкин поразил своими фото из прошлого: «На Энрике Иглесиаса похож».

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