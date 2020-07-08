Известная российская исполнительница Алла Пугачева порадовала поклонников, пожелав им спокойной ночи
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Хорошей ночи», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Пугачева позирует с растрепанными волосами, а перед ней виднеется бокал с вином. Сама знаменитость при этом красиво улыбается в камеру. Однако кадр понравился далеко не всем ее поклонникам.
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«Срочно убрать это фото», «какое вино пьете? Наверное, вкусное», «Спокойной ночи!!! Зачем этими фото вы позорите Аллу ... она это не заслужила», «Утонуть в твоих глазах! Красавица Вы наша!», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что муж Аллы Пугачевой прижал ее к себе, попивая вино из бокала просто в прямом эфире.
Пикантные кадры были опубликованы на фан-страничке исполнительницы. Люди вырезали отрывок из прямого эфира, где Галкин разговаривал с Настей Ивлеевой.
В момент, когда велся диалог, в кадр зашла Пугаева, но ее муж не растерялся и прижал ее к себе со словами "Моя любимая, я о ней забочусь".
Напомним, что молодой муж Пугачевой Галкин поразил своими фото из прошлого: «На Энрике Иглесиаса похож».
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