Александр Буйнов вышел на связь после того, как в СМИ распространили информацию о его похоронах

Об этом стало известно из его Инстаграма, передает Politeka.net. Артист опубликовал скрин статьи, в которой говорится о его похоронах, а также поделился фотографиями с отдыха со своими друзьями. На фото счастливый Буйнов позировал вместе с Аллой Пугачевой, Валентином Юдашкиным и другими общими знакомыми. Стоит отметить, что Алла Борисовна выглядела очень свежо. Она улыбалась и с удовольствием позировала на камеру. На певице было надето зеленое платье в горошек. Ее белые волосы были заколоты.

«Как-то так...На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина. Дай Бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои!...Помните - Броневой-Мюллер сказал Штирлицу: «Никому верить нельзя.., мне-можно!», - написал Буйнов.

В комментариях у Буйнова отписались его друзья и поклонники, которые были в шоке от таких сообщений в СМИ.

«Чтоб ты пережил 2 раза тех, кто тебя «похоронил», «Столько статей в желтой прессе, где они хоронят и Аллу Пугачеву и других людей! Хорошего воскресения Саша!», «Александр, если "хоронят" при жизни - значит долго-долго жить будете!!! Есть такая примета», «Отличная примета», «Буй, ну ты даёшь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что известны подробности похорон Александра Буйнова, музыканта положат рядом с Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, СМИ сообщили о смерти легендарного певца, бросившего Пугачеву: «Скончался после…».

Также Politeka писала, что Пугачева без макияжа произвела фурор, даже молодые позавидуют: «Так держать».