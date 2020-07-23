Колишня солістка групи «Серебро» Ольгя Серябкіна блиснула красою у відвертому міні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Відчуваю легкість», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Серябкіна позує в білосніжній мінісукні без білизни, демонструючи елегантність і красу. На іншій фотографії вона вже сидить на пірсі, показуючи неймовірну красу в камеру.

Повз такі чарівні кадри шанувальники Серябкіної пройти не змогли.

«Шикарна», «як завжди – на висоті», «теж відчуваю легкість і порожнечу трохи», «це все, перемога. Ти мене підкорила», «Медальйон, як «Титаніку», «така красива», «Така красива, 45, мені здається, стане як Сельма Хаєк, ще гарніше», «Очей не відірвати», «яка суперова», — пишуть вони.

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Зірка порадувала своїх шанувальників відвертим фото в джинсових шортиках. Фото знаменитості розлетілося по фан-груп. Так, в одній з них за 10 годин пост зібрав понад 2500 лайків.

На знімку співачка сиділа на кріслі, розставивши ніжки. Примітно, що на ній крім кофти в зірочку були незвичайні шорти - рвані, відкривши види на пружні сідниці артистки.

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