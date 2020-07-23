Бывшая солистка группы «Серебро» Ольгя Серябкина сверкнула красотой в дерзком мини без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Чувствую легкость», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Серябкина позирует в белоснежном мини-платье без белья, демонстрируя элегантность и красоту. На другой фотографии она уже сидит на пирсе, показывая невероятную красоту в камеру.

Мимо таких обворожительных кадров поклонники Серябкиной пройти не смогли.

«Шикарная», «как всегда – на высоте», «тоже чувствую легкость и пустоту немного», «это все, победа. Ты меня покорила», «Медальон, как в «Титанике», «такая красивая», «Такая красивая, в 45, мне кажется, станет как Сельма Хаек, ещё красивее», «Глаз не оторвать», «какая суперовая», — пишут они.

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Звезда порадовала своих поклонников откровенным фото в джинсовых шортиках. Фото знаменитости разлетелось по фан-группам. Так, в одной из них за 10 часов пост собрал более 2500 лайков.

На снимке певица сидела на кресле, расставив ножки. Примечательно, что на ней кроме кофты в звездочку были необычные шорты - рваные, приоткрывшие виды на упругие ягодицы артистки.

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