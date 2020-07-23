Онука російського актора Михайла Боярського Катерина побешкетувала на камеру, влаштувавши нові спекотні танці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Тому що Джастін Тімберлейк мій улюблений танцюрист», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах онука Боярського виконує жаркий танець в крихітних шортах і елегантному топі, який підкреслює її красу шостого розміру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Молодець рухається», «відвал все», «це повний відрив», «як рухається, супер», «залипательно», «любов», «це однозначно річок», — пишуть вони.

До цього ми писали, що онука російського актора Михайла Боярського Катерина блиснула пишними формами під час зухвалого танцю

Так, на опублікованих кадрах онука Боярська на даху в тісному топі демонструє шостий розмір в тісному топі, виконуючи гарячий танець на камеру. Як можна помітити, красуня з кільцем у носі показує свої значні принади.

Кадри вона ніяк не підписала, хоча її прихильники дуже високо оцінили витівку кумира.

«Краща», «як підстрибують. Краса», «крута. Теж так хочу», «Катюша краща», «чарівна», — пишуть вони.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.