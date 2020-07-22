Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина сверкнула пышными формами во время дерзкого танца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах внучка Боярская на крыше в тесном топе демонстрирует шестой размер в тесном топе, исполняя горячий танец на камеру. Как можно заметить, красотка с кольцом в носу показывает свои внушительные прелести.

Кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники очень высоко оценили выходку кумира.

«Лучшая», «как подпрыгивают. Загляденье», «крутая. Тоже так хочу», «Катюша лучшая», «обворожительная», — пишут они.

До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.

Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде.

На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.