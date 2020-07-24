Курс валют в Україні 24 липня продовжить стрімке падіння гривні, яка взяла курс на саме дно

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар сьогодні почне торги з +9,81 грн за сто американських «вічнозелених». До середини минулого дня валюта дісталася до 2788,25 грн. Однак ближче до вечора гривні вдалося відібрати пару позицій.

Євро також не відстає. Торги почнуться з +4,48 грн.

Курс валют в Україні на 24 липня від НБУ:

100 доларів 2787,79 грн;

100 євро — 3223,66 грн.

За десять російських рублів потрібно буде сьогодні віддати +3,9226 грн.

До цього ми розповідали, що гривня повинна зупинитися на позначці 27–28 грн за долар і курс не повинен опускатися до 25.

Таку заяву зробив міністр економіки України Ігор Петрашко.

За його словами, це піде на користь українським експортерам.

За його словами, Україні необхідно посилення курсу валют, інакше це негативно позначиться на експортерах, які "не очікують девальвації курсу".

"Потрібна стабільність і відсутність коливань, щоб у нас не повторилася ситуація минулого року, за це я найбільше переживаю. Курс 23,5 гривні/долар сильно вдарила і по аграріям, і за металургам", – зазначив він.

Нагадаємо, що новий глава НБУ оскандалився безглуздою заявою: що чекає долар.

Як повідомляла Politeka, валюту підвищать вже на цьому тижні, українців попередили про різкий стрибок.

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