Курс валют в Украине 23 июля покажет невероятную слабость гривны, которую буквально «втопчут в грязь»

Об этом сообщает Politeka.

Так, доллар начнет торги с невероятного набора массы: +0,1151 грн за «вечнозеленый». К средине прошлого дня валюта уже достигла отметки в 27,7674 грн, а после обеда продолжила стремительное давление.

Евро пойдет еще дальше, пробив за сутки психологическую отметку. На старте он получит +0,5179 грн.

Курс валют от НБУ на 23 июля:

100 долларов — 2777,98 грн;

100 евро — 3218,98 грн.

Обратим внимание, что на фоне этого гривна пропустит несколько «ударов» и от российского рубля. Но не критично, поскольку национальная валюта далеко впереди от РФ: 3,9082 за десять российских банкнот.

До этого мы рассказывали, что гривна должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар и курс не должен опускаться до 25.

Такое заявление сделал министр экономики Украины Игорь Петрашко.

По его словам, это пойдет на пользу украинским экспортерам.

По его словам, Украине необходимо усиление курса валют, иначе это негативно скажется на экспортерах, которые "не ожидают девальвации курса".

"Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривны/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам", – отметил он.

Напомним, что новый глава НБУ оскандалился нелепым заявлением: что ждет доллар.

Как сообщала Politeka, валюту взвинтят уже на этой неделе, украинцев предупредили о резком скачке.

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