Курс доллара имеет все шансы вырасти уже на этой неделе
Это случится, если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке, уверен финансовый аналитик Тарас Котович, передает «РБК-Украина».
По словам эксперта, назначение Кирилла Шевченко главой НБУ не способствовало стабилизации курса гривны и прошлую неделю он закончил на уровне 27,4 гривен/доллар.
"В ожидании рынком первых шагов НБУ после назначения, которые, прежде всего, выльются в решение относительно учетной ставки в этот четверг, гривна продолжит ослабевать", - сказал он.
Индексация пенсий на 15%, кто может рассчитывать на повышенные выплаты: "До 2760 гривен..."
ЗНО-2020: участники отличились яркими «перлами», «кохайтеся чорноброво!»
Дочь Поляковой удивила признанием о женщине, которая ее воспитала, фото: "Похожи больше, чем с мамой"
Перекроенная Пугачева показала, как выглядит в реальной жизни без макияжа: «Фильм ужасов»
Эксперт отметил, что назначение нового главы НБУ стало одной из причин ослабления гривны на 1,5% на прошлой неделе.
Аналитик прогнозирует, что неспокойные настроения на рынке сохранятся.
"Если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке и не будет проводить интервенций, курс гривны будет продолжать ослабляться из-за увеличенного ажиотажного спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и населения. Поэтому мы не исключаем, что гривна может направиться к уровню 28 гривен/доллар до конца этой недели", - констатировал финансист.
Отметим, курс валют в Украине 21 июля сломил позиции гривны, которая устремится на дно с невероятной скоростью.
Курс валют в Украине на 21 июля от национального регулятора выглядит следующим образом:
100 долларов — 2760,11 грн;
10 евро — 3159,08 грн.
Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, фальшивые деньги наводнили Украину, в НБУ назвали самые опасные купюры: что нужно знать.
Также Politeka писала, что у гривны есть шанс, украинцев предупредили о долларе по 10: "Курс должен быть..."