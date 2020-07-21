Курс доллара имеет все шансы вырасти уже на этой неделе

Это случится, если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке, уверен финансовый аналитик Тарас Котович, передает «РБК-Украина».

По словам эксперта, назначение Кирилла Шевченко главой НБУ не способствовало стабилизации курса гривны и прошлую неделю он закончил на уровне 27,4 гривен/доллар.

"В ожидании рынком первых шагов НБУ после назначения, которые, прежде всего, выльются в решение относительно учетной ставки в этот четверг, гривна продолжит ослабевать", - сказал он.

Эксперт отметил, что назначение нового главы НБУ стало одной из причин ослабления гривны на 1,5% на прошлой неделе.

Аналитик прогнозирует, что неспокойные настроения на рынке сохранятся.

"Если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке и не будет проводить интервенций, курс гривны будет продолжать ослабляться из-за увеличенного ажиотажного спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и населения. Поэтому мы не исключаем, что гривна может направиться к уровню 28 гривен/доллар до конца этой недели", - констатировал финансист.

Отметим, курс валют в Украине 21 июля сломил позиции гривны, которая устремится на дно с невероятной скоростью.

Курс валют в Украине на 21 июля от национального регулятора выглядит следующим образом:

100 долларов — 2760,11 грн;

10 евро — 3159,08 грн.

Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, фальшивые деньги наводнили Украину, в НБУ назвали самые опасные купюры: что нужно знать.

Также Politeka писала, что у гривны есть шанс, украинцев предупредили о долларе по 10: "Курс должен быть..."