Стало известно, как Украине придется рассчитываться с прошлыми долгами перед западными партнерами

Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко, передает ZN.ua.

По его словам, уже в 2020 году Украине вновь придется брать новые кредиты, поскольку без них не получится справиться с погашением и обслуживанием уже взятых долгов.

На вопрос о том, есть ли потребность в новых заимствованиях в этом году, министр финансов напомнил: в сентябре предстоит пиковый платеж по кредитам – $2,2 млрд. И поэтому Украине придется брать новые долги, учитывая рост дефицита.

"Есть потребность. Мы увеличили дефицит на 300 млрд грн. В первом полугодии нам удалось получить транш МВФ, первый транш макрофинансовой помощи, и до конца года нам нужно позаимствовать довольно значительную сумму средств. Следующие наши пиковые платежи в сентябре – $2,2 млрд", – подчеркнул глава Министерства финансов, объяснив, что Украине не хватает валюты.

Марченко также добавил, что Минфин пытался выйти на рынок внешних кредитов и продать украинские долговые бумаги. Но это произошло перед отставкой экс-главы НБУ Смолия, поэтому размещение облигаций отменили.

Ранее мы рассказывали об условиях, при которых Украина может получить новый транш от МВФ.

В программе сотрудничества Stand by прописано, что НБУ должен оставаться независимым, и Украина не должна отказываться от плавающего валютного курса.

Помимо этого, официальный Киев не должен отходить от принципов инфляционного таргетирования.

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