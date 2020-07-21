Колебания пока не слишком сильные

В НБУ пояснили, почему регулятор не выходил на рынок для покупки большого количества валюты

Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга заявил новый глава Национального банка Кирилл Шевченко.

По его словам, государственный регулятор не собирался проводить интервенции на межбанковском валютном рынке в течение последней недели, поскольку колебания гривны по отношению к иностранной валюте не были слишком сильными.

То есть, в НБУ открыто заявили, что падение гривны по отношению к доллару - "нормальное явление".

"Мы не видим никаких сегодня каких-то предельных размеров курса для того, чтобы Нацбанк должен реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах абсолютно нормальных", - подчеркнул Шевченко во время брифинга.

Глава госрегулятора также добавил, что вчера, 20 июля, и вовсе был зафиксирован тренд в сторону укрепления гривны на фоне доллара.

"Поэтому мы не выходили на рынок. Потому что мы не видели никаких оснований", - резюмировал Шевченко, выступая на брифинге перед журналистами.

До этого мы сообщали, что украинцам следует готовиться к падению экономики во втором полугодии. На фоне пандемии и кризиса в Украине снизился уровень ВВП.

Но как утверждают экономисты, украинцам рано расслабляться, ведь во втором полугодии продолжится падение национальной экономики.

"За время карантина промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания, это подтверждают и данные Госстатистики. Глава нашего Кабмина надеется на рост ВВП во втором полугодии минимум на 1%, то есть ВВП упадет за год примерно на 4-4,5%. А по прогнозу МВФ, падение составит 8,2%, то есть еще минус 2,3-2,5% за второе полугодие", - предупреждали ранее украинцев.

Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.

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