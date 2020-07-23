Нова кохана українського телеведушего Володимира Остапчука поділилася кадрами з жаркої відпустки з чоловіком
Закохані вирушила на відпочинок кілька днів тому. Тому кожен день пара публікує багато оригінальних відео, зауважень і коротких роликів в розділі Сторі в Instagram. При цьому не забувають улюблені влаштовувати і звичні жартівливі зйомки, в ході яких показують, як разом дуріють.
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Сьогодні Христина вирішила показати, як "отпинала" коханого плавати в басейні. Струнка дівчина в ролику несподівано підняла ніжку, легенько стусонувши молодої людини у бік води.
Володимир у свою чергу у звичній гумористичній манері зобразив переляк і впав у воду, пдурачившись з коханою. Схоже, у нових відносинах (артист розлучився через багато років шлюбу з екс-коханою Оленою) чоловік веде себе трохи інакше, більш відкрито, що відзначають самі фанати.
Також до цього на фото струнка Христина показала, як позувала в жовтому купальнику, виставивши підтягнуте тіло напоказ і восхитив тим самим фанатів. Вже багато разів шанувальники просили дівчину розкрити секрет її стрункості і "вічної молодості", адже вона виглядає набагато молодше своїх років.
«Фото заряджена на позитив! А я продовжую заряджатися енергією сонця,наповнюватися і радіти життю! Кожен раз заходячи в море, голосно вимовляю: «я люблю тебе, ЖИТТЯ»! 🧡», - написала Крістіна.
А ось що відповів сам Володимир: «Хейтеры скажуть - фотошоп. So hot 🔥🔥🔥🔥».
Шанувальники тут же підтримали:
«Христина, не пам'ятаю, ви говорили, де придбали купальник, колір -ідеальний!🔥», «Дуже красиві 🔥😙», «Красуня 💕🔥», «Да-Да! Поділіться де купальник купували 😍», «Вау! Красотища!!!😻🔥», «Ох, красуня ! ❤️🔥🔥🔥», «Шикарна Кріс ♥️», «Розкішний вигляд ;)) 🔥😘🔥», «Ви надихаєте 😍😍😍», «На що на що заряджена? Тут же суцільний з*кс 😏✅».
Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".
Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".
Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.