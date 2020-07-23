Новая возлюбленная украинского телеведушего Владимира Остапчука поделилась кадрами из жаркого отпуска с мужчиной

Влюбленные отправилась на отдых несколько дней назад. Поэтому каждый день пара публикует много оригинальных видео, замечаний и коротких роликов в разделе Стори в Инстаграм. При этом не забывают возлюбленные устраивать и привычные шуточные съемки, в ходе которых показывают, как вместе дурачатся.

Сегодня Кристина решила показать, как "отпинала" возлюбленного плавать в бассейне. Стройная девушка в ролике неожиданно подняла ножку, легонько пнув молодого человека в сторону воды.

Владимир в свою очередь в привычной юмористичной манере изобразил испуг и упал в воду, пдурачившись с возлюбленной. Похоже, в новых отношениях (артист развелся спустя много лет брака с экс-возлюбленной Еленой) мужчина ведет себя несколько иначе, более открыто, что отмечают сами фанаты.

Также до этого на фото стройная Кристина показала, как позировала в желтом купальнике, выставив подтянутое тело напоказ и восхитив тем самым фанатов. Уже много раз поклонники просили девушку раскрыть секрет ее стройности и "вечной молодости", ведь она выглядит намного моложе своих лет.

«Фото заряжено на позитив! А я продолжаю заряжаться энергией солнца,наполняться и радоваться жизни! Каждый раз заходя в море, произношу громко: «я люблю тебя ЖИЗНЬ»! 🧡», - написала Кристина.

А вот что ответил сам Владимир: «Хейтеры скажут - фотошоп. So hot 🔥🔥🔥🔥».

Поклонники тут же поддержали:

«Кристина, не помню, вы говорили, где приобрели купальник, цвет -идеальный!🔥», «Дуже красиві 🔥😙», «Красуня 💕🔥», «Да-да! Поделитесь где купальник покупали 😍», «Вау! Красотища!! Бкдный Вова, как сдержаться!😻🔥», «Ох, красотка ! ❤️🔥🔥🔥», «Шикарная Крис ♥️», «Роскошный вид ;)) 🔥😘🔥», «Ви надихаєте 😍😍😍», «На что на что заряжено? Здесь же сплошной с*кс 😏✅».

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

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