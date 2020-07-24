Відома модель Міла Кузнєцова показала свою гордість і розповіла про рекорд
На фото Міла позує в чорному закритому купальнику. Волосся Кузнєцова зібрала в хвіст, а сама стояла на тлі галявини. Декольте у зірки було дійсно королівським. Красуня без сорому показала свій розмір грудей і розповіла про рекорд. Як не дивно, але він не пов'язаний з грудьми, а з фанатами, їх стало вже 600 тисяч. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мої улюблені передплатники, дякую що Вас вже у мене 600к Рада кожному з Вас! На цю сторінку приходьте з позитивом за позитивом) Нехай у кожного з Вас буде в життя тільки все найкраще! Люблю Вас!", - написала Міла.
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Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали коментарі:
"Обожнюю вашу сторінку, у вас завжди дуже позитивно і дуже красиво", "Це круто, впевнена що на цьому не зупинитися", "Крута фотка і круті у тебе передплатники", " Ти гідна мільйонів передплатників !", "Бомбіта", "Молодець Кузнєцова респект і уважуха тобі", "Дякую за побажання. Взаємно! У найближчому майбутньому, щоб стало мільйон", "Занадто гаряче".
Повідомлялося, що українка з 13-м розміром грудей Міла Кузнєцова показала свій скарб.
Красуня в цей раз була в блакитній сукні в горошок з величезним декольте. Міла вирішила не надягати бюстгальтер, тому фанати могли насолодитися розкішним видом грудей.
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