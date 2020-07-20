31-летняя украинская модель Мила Кузнецова, выдающийся бюст которой отметили в Национальном реестре рекордов Украины, вызвала фурор новым фото

Как передает Рoliteka.net, пышногрудая красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в красном платье в мелкий белый горошек с впечатляющим декольте. Мила без тени смущения продемонстрировала свои дары природы, от вида которых перехватывает дух.

Блондинка уложила волосы в стиле 50-х и нанесла яркий макияж, включая красную помаду.

"Как Вам стиль Мерлин Монро? По моему очень удачно получилось!)", - похвасталась Кузнецова.

Пользователи кинулись обсуждать новый образ звезды:

"❤️😘Ты выглядишь великолепно, моя дорогая. Мое сердце быстро бьется, глядя на тебя"

"Лучше, чем Мэрилин Монро ❤️😍😘"

"Господи, я даже не знаю, смогу ли я держать одну двумя руками. 😮 В любом случае, вы великолепны !!!"

"Монро до вас - как до Луны пешком!"

"Красотка супер! А грудь-просто сказка! 🌹"

"Монро миниатюрнее была и грудь 3 размера ) грудь должна помещаться в лодочку уж простите ) а большая грудь - это просто человек себя откормил , не в обиду вам будет сказано"

Ранее мы сообщали, модель соблазнила формами в салатовом купальнике, сшитом специально таким образом, чтобы с легкостью поддерживать ее выдающуюся гордость. Красотка поставила руку на пояс и игриво посмотрела в камеру.

"Сколько о себе не рассказывай, за спиной расскажут интереснее! 🤗🤪", - поделилась своими мыслями модель.

"Не обращайте на них внимания, это просто завистливые мелочные людишки"; "Красотень какая"; "Ода, эти разговоры меня если честно, мотивируют быть еще лучше 😁😁"; "Вы эталон красоты для очень многих людей !!🌹", - отреагировали пользователи.

Напомним, украинка с 13-м размером груди выставила напоказ неприкрытые булочки.

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди показала из кустов бесстыжее декольте.

Также Politeka сообщала, что украинка с 13 размером бюста едва не растеряла гордость, пока танцевала.