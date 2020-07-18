Ну и размерчик

Модель Мила Кузнецова, которая на прошлой недели стала рекордсменкой Украины благодаря своим выдающимся формам, примерила хищный наряд

Так, 9 июля, девушка с 13 размером и обхватом груди в 135 см официально стала украинкой с самой большой натуральной грудью. Рекорд зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.

Надо сказать, что 31-летняя уроженка города Лубны Полтавской области достаточно популярный блогер, она активно ведет свою страницу в Инстаграм и постоянно делится с фанатами жаркими кадрами, передает Politeka.net.

На одном из новых фото Кузнецова позирует в наряде леопардовой расцветки, в котором едва уместились пышные формы в кружевном бюстгальтере, который Мила слегка засветила. На голове девушки красуется повязка для волос, такой же хищной расцветки. Кузнецова ярко накрашена и выглядит счастливой.

«Я знаю. Нам действительно нужно побольше солнца, не так ли?», - обратилась она к фанатам.

На что они мгновенно отреагировали различными комментариями.

«Конечно 💞 солнышко дарит улыбку и хорошее настроение 👍», «Нам нужно больше с*сек, ой», - пишут в сети.

Обратим внимание, что параметры Милы Кузнецовой. При росте 173 см объемы груди, талии и бедер такие: 135-86-116 см.

В Киеве Мила получила экономическое и юридическое образование, работает помощником юриста и признается, что избытка внимания от мужского пола у нее нет, поэтому с замужеством не спешит.

Напомним, украинка с 13-м размером груди выставила напоказ неприкрытые булочки

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди показала из кустов бесстыжее декольте

Также Politeka сообщала, что украинка с 13 размером бюста едва не растеряла гордость, пока танцевала