Модель Мила Кузнецова, которая на прошлой недели стала рекордсменкой Украины благодаря своим выдающимся формам, примерила хищный наряд
Так, 9 июля, девушка с 13 размером и обхватом груди в 135 см официально стала украинкой с самой большой натуральной грудью. Рекорд зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.
Надо сказать, что 31-летняя уроженка города Лубны Полтавской области достаточно популярный блогер, она активно ведет свою страницу в Инстаграм и постоянно делится с фанатами жаркими кадрами, передает Politeka.net.
На одном из новых фото Кузнецова позирует в наряде леопардовой расцветки, в котором едва уместились пышные формы в кружевном бюстгальтере, который Мила слегка засветила. На голове девушки красуется повязка для волос, такой же хищной расцветки. Кузнецова ярко накрашена и выглядит счастливой.
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«Я знаю. Нам действительно нужно побольше солнца, не так ли?», - обратилась она к фанатам.
На что они мгновенно отреагировали различными комментариями.
«Конечно 💞 солнышко дарит улыбку и хорошее настроение 👍», «Нам нужно больше с*сек, ой», - пишут в сети.
Обратим внимание, что параметры Милы Кузнецовой. При росте 173 см объемы груди, талии и бедер такие: 135-86-116 см.
В Киеве Мила получила экономическое и юридическое образование, работает помощником юриста и признается, что избытка внимания от мужского пола у нее нет, поэтому с замужеством не спешит.
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