Обладательница самого роскошного бюста Украины Мила Кузнецова прошла через процедуру проверки на наличие китайского вируса

Для девушки это стало своего рода испытанием, поскольку перед процедурой она немного боялась. О своем приключении красотка рассказала в сториз в социальной сети Инстаграм.

По словам Милы, пройти тест ей нужно было перед очень важными съемками. Девушка собрала всю волю в кулак, пришла и сдала кровь из пальца, которую затем проверили на наличие опасного недуга.

К счастью, тест показал отрицательный результат, и девушка отправилась на съемки.

Что думают пользователи по поводу увиденного, неизвестно, поскольку в сториз отключена возможность комментариев. Однако такая гражданская сознательность Милы заслуживает на всяческое уважение.

Ранее мы рассказывали, что Кузнецова показала, как выглядит счастье. Она опубликовала фото, на котором позирует напротив стадиона «Олимпийский» в Киеве. Мила одета в короткое белое платье, пуговицы которого расстегнуты на груди, обнажая внушительные формы.

Мы также писали, что украинка-рекордсменка покрасовалась в салатовом купальнике с легкими оборочками, который легко умещает столь пышный бюст благодаря своему необычном дизайну.

Девушка позировала на берегу Днепра. На заднем фоне виднелся мост. Красотка приняла вызывающую позу, положив руку на пояс, и игриво посмотрела в камеру. Ее бюст едва не "выпрыгнул" из дерзкого декольте, что, впрочем, только раззадорило публику.

Напомним, украинка с 13-м размером груди выставила напоказ неприкрытые булочки.

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди показала из кустов бесстыжее декольте.

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